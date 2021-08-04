Кабінет Міністрів України призначив тимчасового керівника АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це поінформував на своїй Facebook-сторінці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 серпня.

Тимчасовим очільником АРМА призначено Дмитра Жоравовича. Він наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління Агентства.

“На засіданні Кабінету Міністрів України уряд тимчасово поклав обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Жоравовича Дмитра Олексійовича, який наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА”, – повідомив Немчінов.

Згідно з даними на сайті АРМА, Дмитро Жоравович народився 21 травня 1978 року у Харкові. У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста. Жоравович – кандидат юридичних наук.

Варто зазначити, що наприкінці липня керівництво АРМА було відсторонено від посад: суд відправив посадовців під домашній арешт. Йдеться про тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка.

Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів США, які були передані в управління АРМА.

Ситуацію вже прокоментував заступник голови АРМА Володимир Павленко. На його думку, таким чином ДБР змушує його піти з посади.

Загалом у цій справі шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Серед підозрюваних є два адвокати.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.