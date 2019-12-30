Кабінет Міністрів України дозволив "Нафтогазу" підписати два договори з російським "Газпромом".

Про це йдеться в розпорядженні від 30 грудня 2019 №1405-р, оприлюдненому на сайті уряду.

Відзначається, що згода дана згідно з ч.2 ст. 70 закону “Про акціонерні товариства”, пунктах 47 і 60 Статуту акціонерного товариства “Нафтогазу”.

“Надати згоду на вчинення акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” поданих товариством таких угод:

угоди про регулювання існуючих газових суперечок і про основні умови подальших відносин з організацією транспортування природного газу з публічним акціонерним товариством “Газпром”;

договору з “Газпромом” про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України в 2020-2024 роках”, – йдеться в розпорядженні Кабміну.

Раніше глава оператора “Газотранспортній системи України” Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” завершився.