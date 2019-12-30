Про це йдеться в розпорядженні від 30 грудня 2019 №1405-р, оприлюдненому на сайті уряду.
Відзначається, що згода дана згідно з ч.2 ст. 70 закону “Про акціонерні товариства”, пунктах 47 і 60 Статуту акціонерного товариства “Нафтогазу”.
“Надати згоду на вчинення акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” поданих товариством таких угод:
- угоди про регулювання існуючих газових суперечок і про основні умови подальших відносин з організацією транспортування природного газу з публічним акціонерним товариством “Газпром”;
- договору з “Газпромом” про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України в 2020-2024 роках”, – йдеться в розпорядженні Кабміну.
Раніше глава оператора “Газотранспортній системи України” Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” завершився.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.