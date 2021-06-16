Кабінет Міністрів схвалив сьогодні концепцію реалізації проєкту "Президентський університет", котрий був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це поінформували в пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що “Президентський університет” має “започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу шляхом створення сучасного закладу”, в якому будуть зібрані “найкращі матеріальні та людські ресурси країни”.

Новий університет поєднуватиме “високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність”. Планується інтеграція освітнього процесу із “академічною наукою високого рівня та високотехнологічними компаніями”.

Концепція створення університету передбачає досягнення таких цілей:

• створення інноваційного університету згідно з концепцією “трикутника знань” (освіта – наука (наукові дослідження) – інновації);

• забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями, “запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон”;

• розвиток “взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом”.

В університеті планують готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:

• інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

• нанотехнології;

• аерокосмічні технології;

• енергетичні технології;

• біотехнології та науки про здоров’я;

• глобалізація та міжнародні комунікації.

На території майбутнього університету хочуть розмістити: нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Згідно з концепцією, перевагами університету мають стати:

• законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія;

• міжнародний склад викладачів і науковців;

• залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.

Крім того, передбачається:

• великий обсяг практичних занять (за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, в університеті застосовуватимуться “найсучасніші методики навчання за принципом “30% теорії та 70% практики”);

• інтеграція освіти і науки, розпочинаючи з програм бакалаврату;

• міждисциплінарність;

• використання англійської мови як основної мови освітнього процесу;

• високі академічні вимоги для вступників;

• реалізація принципу “скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі”.

Як раніше повідомляли в Міністерстві освіти і науки України, перший рік навчання у “Президентському університеті” повинен розпочатися з жовтня 2023 року.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів). В найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Студентам та викладачам планують надати: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.