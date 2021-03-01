Минулого року Кабмін виділив 539,5 млн грн на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для створення безпечних умов здобуття загальної освіти. Це становить 9% від потрібних 6 млрд грн, по які в 2020 році зверталося Міносвіти до Фонду боротьби з COVID-19, але так і не отримало їх.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки з приводу того, чи закуповувались відомством медичні маски, дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, дезінфікуючі засоби для поверхонь та інше у 2020 році.

У листі МОН зазначило, що у жовтні 2020 року згідно з постановою Кабміну №984 “Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти” виділили 539,5 мільйона гривень на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

Кошти були перерозподілені з інших бюджетних програм, зокрема:

Зменшили видатки на програму “Загальнодержавні заходи у сфері освіти” (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн грн;

Зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн;

Зменшили фінансування програми “Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення” на 10 млн грн;

Зменшили видатки на проведення конкурсу “Учитель року” на 4 млн грн тощо.

У вересні 2020 року МОН зверталось до КМУ про виділення з Фонду по боротьбі з COVID-19 3 мільярдів гривень, проте уряд не виділив ці кошти.

Згідно розрахунків Міносвіти загальна потреба на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів на 4 мільйона учнів та 520 тисяч працівників шкіл складала 6 мільярдів гривень, половина коштів мала бути забезпечена за рахунок співфінансування.

У відповіді StateWatch Міністерство освіти і науки також наголосило на тому, що організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виділити додаткові 126,3 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на доплати працівникам структур МВС.

Варто зазначити, що раніше Арсен Аваков уже звертався до голови Уряду з проханнями виділити додаткові кошти з COVID-фонду.

Зокрема на початку вересня Аваков просив надати додаткові 1,979 млрд гривень на доплати поліціянтам з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Наприкінці травня 2020 року МВС також зверталося до Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину (і отримало ці кошти).