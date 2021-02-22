Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не існувало окремого фонду з боротьби з COVID-19.

Про це глава держави заявив журналістам в рамках форуму “Україна 30”.

За його словами, у цей фонд входили програми, гроші на які виділялися у порядку пріорітетності.

“На будівництво доріг, зокрема до лікарень, пішло 3 млрд доларів, що були отримані від “Газпрому”.

За словами Зеленського, якби довелося закрити програми “Великого будівництва”, то близько 190 тисяч людей втратили би роботу.

“Ми обмежили все … Ми не знали, що буде в майбутньому. Але потім ми зрозуміли, що потрібно відкривати і по чуть-чуть відкривали всі програми. При відкритті ми ставили пріоритети. Коли всі європейські країни втрачали робочі місця, ми порахували, що якщо закриємо програму “Велике будівництво”, ми втратимо близько 190 тис. робочих місць”, – сказав президент.

Він підкреслив, що в України не було можливості, як у європейських країн або США, просто взяти і виділити гроші на підтримку різних сфер.

“Не існував окремий фонд – його не було … “Ковідний фонд” – це були всі програми, які ми об’єднували і поставили рамки “не можна брати звідти гроші”, – сказав президент.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виділити додаткові 126,3 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на доплати працівникам структур МВС.

Варто зазначити, що раніше Арсен Аваков уже звертався до голови Уряду з проханнями виділити додаткові кошти з COVID-фонду.

Зокрема на початку вересня Аваков просив надати додаткові 1,979 млрд гривень на доплати поліціянтам з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Наприкінці травня 2020 року МВС також зверталося до Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину (і отримало ці кошти).