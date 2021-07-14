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Кабмін встановив термін дії COVID-сертифікатів

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Середа, 14 липня 2021, 14:48

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання від зазначеної хвороби.

Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація цієї постанови забезпечить унормування нормативно-правової бази щодо впровадження COVID-сертифіката.

Прогнозними значеннями показників результативності проєкту акта є кількість успішно сформованих сертифікатів.

Український COVID-сертифікат вже на стадії тестування. Невдовзі такий документ зможуть отримати вакциновані українці.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.

  1. Людина, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути  14 днів після другої вакцинації.

В ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений період.

  1. Людина, що отримала негативний ПЛР-тест

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

  1. Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної  бази  МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти  COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.

Теги: COVID-вакцина, Кабмін, сертифікат вакцинації

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