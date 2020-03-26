Про це йдеться в статті #Букв “Куршавельський коронавірус: як влада передумала вводити НС і готується воювати з Коломойським”.

Так, за словами джерел #Букв, прем’єр-міністру Денису Шмигалю “уготована доля першому після Віктора Ющенка піти на секвестр бюджету”.

Як повідомили #Буквам депутати із “Слуги народу”, Кабміну доведеться урізати потреби мінімум на 48 мільярдів гривень.

Першими під удар потрапляють статті витрат у сферах культури та освіти.

Але і це не врятує: Україні для порятунку економіки необхідні гроші Міжнародного валютного фонду. Щоб отримати транш за новою програмою співпраці, потрібно буде виконати вимоги Фонду – зокрема, щодо запуску ринку землі.

На зустрічі з головами фракцій Верховної Ради Денис Шмигаль заявляв, що потрібно ухвалити закон про ринок землі. Розгляд правок до документу може зайняти ще приблизно 2 дні.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що в Україні можлива економічна криза, яка “буде наслідком світової”, і до неї потрібно готуватися. Криза може виникнути на тлі спалаху коронавірусу.

Шмигаль також повідомляв про проведення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні фінансової підтримки.

ДОВІДКА. Секвестр – скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету. Обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.