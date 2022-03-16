Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня — УП

Про це повідомляє видання “Українська правда”.
Нагадаємо, що 13 березня в російських Telegram-каналах з’явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні, аби зустрітися з чеченськими бойовиками, які воюють у складі армії РФ. Також пропагандисти опублікували відео, мовляв, Кадиров перебуває поряд з українською столицею.
У відповідь на подібну заяву радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що наразі інформація не підтверджена. Однак були дані, що напередодні його бачили у столиці Чечні, Грозному. За його словами, за добу можна дістатися Києва, але у разі його появи, Кадирова одразу ліквідують.
Тоді 14 березня Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києва. На слова Арестовича він відповів: “Чому “якщо”? Ти не бачив знімання або я повинен постукати у твої двері?”.
Згідно з інформацією джерел “Української правди” у Службі безпеки України, Кадиров використовує два телефонних номери. У виданні зауважують, що відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів його номери не під’єднувались у роумінгу до українських веж зв’язку.
Тоді за допомогою публічного онлайн-сервісу журналісти спробували дізнатись IP адресу, країну та місто, де наразі знаходиться номер телефону Кадирова.
Сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцеперебування номеру, якщо користувач перейде за ним. Водночас користувач не здогадається, що власноруч надав дані про своє місце, адже за посиланням він переходить на звичайний сайт, який зазначили у посиланні.
Журналісти написали Кадирову повідомлення у Telegram, представились медійниками “РИА новости” та додали посилання на матеріал саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.
Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.
Тобто заява про перебування Кадирова під Києвом 13 березня — брехня. Вже 15 березня у Telegram Кадиров опублікував відео, на якому він перебуває у Чечні.
- Також, коли очільник Кадиров заявляв, що він перебуває в Гостомелі, що неподалік Києва. Народний депутат VIII скликання Євген Рибчинський пропонує винагороду за ліквідацію Кадирова.
- Раніше представниця білоруської опозиції Ганна Красуліна заявила українським журналістам, що на території Білорусі в місті Мозир усі морги переповнені, здебільшого – етнічними чеченцями. Трупи привезли на “тривале зберігання”.
- Напередодні цього в Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Нагадаємо, що мільярдер, бізнесмен, науковець і засновник SpaseX Ілон Маск відповів Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.