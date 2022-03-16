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Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня — УП

Журналісти перевірили місце перебування глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та підтвердили, що протягом останнього тижня він не був в Україні.

Середа, 16 березня 2022, 15:58
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Про це повідомляє видання “Українська правда”.

Нагадаємо, що 13 березня в російських Telegram-каналах з’явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні, аби зустрітися з чеченськими бойовиками, які воюють у складі армії РФ. Також пропагандисти опублікували відео, мовляв, Кадиров перебуває поряд з українською столицею.

У відповідь на подібну заяву радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що наразі інформація не підтверджена. Однак були дані, що напередодні його бачили у столиці Чечні, Грозному. За його словами, за добу можна дістатися Києва, але у разі його появи, Кадирова одразу ліквідують.

Тоді 14 березня Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києва. На слова Арестовича він відповів: “Чому “якщо”? Ти не бачив знімання або я повинен постукати у твої двері?”.

Згідно з інформацією джерел “Української правди” у Службі безпеки України, Кадиров використовує два телефонних номери. У виданні зауважують, що відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів його номери не під’єднувались у роумінгу до українських веж зв’язку.

Тоді за допомогою публічного онлайн-сервісу журналісти спробували дізнатись IP адресу, країну та місто, де наразі знаходиться номер телефону Кадирова.

Сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцеперебування номеру, якщо користувач перейде за ним. Водночас користувач не здогадається, що власноруч надав дані про своє місце, адже за посиланням він переходить на звичайний сайт, який зазначили у посиланні.

Знімок екрану: “Українська правда”

Журналісти написали Кадирову повідомлення у Telegram, представились медійниками “РИА новости” та додали посилання на матеріал саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

Знімок екрану: “Українська правда”

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Тобто заява про перебування Кадирова під Києвом 13 березня — брехня. Вже 15 березня у Telegram Кадиров опублікував відео, на якому він перебуває у Чечні.

Теги: журналісти, кадирівці, Рамзан Кадиров, розслідування, російська агресія, російсько-українська війна, СБУ, Українська правда, УП

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