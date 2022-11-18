Про це повідомив “Центр національного спротиву“.
Посиленню влади сприяє велика кількість “кадирівців”, які перебувають в тилу та мають необмежену владу на Донбасі. Вони мародерять регіон та вивозять до Чечні техніку з підприємств.
Водночас у Луганську призначено лояльного до Кадирова прокурора Гліба Михайлова з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини “кадировців” в області.
До Чечні вже відправлено 200 підлітків для “військово-патріотичного виховання”, що є першим результатом такої співпраці. Дітей привезли до Чечні за федеральною програмою “Підлітки Росії”.
За словами Кадирова, з дітьми планують проводити “профілактичні роботи” з метою військово-патріотичного виховання.
У Донецьку постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтером регіону його обов’язків перед Кадировим. Також на тижні до міста приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов.
У ЦНС зазначають, що за своє “заступництво” Кадиров вже отримав з рук ватажків самопроголошених республік відзнаку “героя” так званих “ДНР” і “ЛНР”.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров посилюють свій вплив як у Росії, так і на тимчасово окупованій частині України, для просування власних інтересів, оскільки Кремль залежний від їхніх бійців.
За інформацією експертів, Пригожин та Кадиров посилюють свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та тимчасово окупованій Україні, а не виключно для перемоги у повномасштабній російсько-українській війні.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається отримати бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну. В “Українському центрі спротиву” зазначали, що Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях, а українські можновладці раніше заявляли, що люди Кадирова отримували з Маріуполя здобич за участь у захопленні міста в березні-квітні.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Попри попередні заяви щодо буцімто “перевиконання плану”.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує зміцнювати свою владу та створювати військову структуру паралельно ЗС РФ, яка може стати загрозою для правління президента Росії Володимира Путіна, принаймні в інформаційному просторі.
- Найманці ПВК “Вагнер” продовжують перебільшувати свої заявлені територіальні здобутки на Донбасі, намагаючись ще більше відрізнити себе від звичайних російських армійців.