Глава Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу та вплив на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Про це повідомив “Центр національного спротиву“.

Посиленню влади сприяє велика кількість “кадирівців”, які перебувають в тилу та мають необмежену владу на Донбасі. Вони мародерять регіон та вивозять до Чечні техніку з підприємств.

Водночас у Луганську призначено лояльного до Кадирова прокурора Гліба Михайлова з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини “кадировців” в області.

До Чечні вже відправлено 200 підлітків для “військово-патріотичного виховання”, що є першим результатом такої співпраці. Дітей привезли до Чечні за федеральною програмою “Підлітки Росії”.

За словами Кадирова, з дітьми планують проводити “профілактичні роботи” з метою військово-патріотичного виховання.

У Донецьку постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтером регіону його обов’язків перед Кадировим. Також на тижні до міста приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов.

У ЦНС зазначають, що за своє “заступництво” Кадиров вже отримав з рук ватажків самопроголошених республік відзнаку “героя” так званих “ДНР” і “ЛНР”.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров посилюють свій вплив як у Росії, так і на тимчасово окупованій частині України, для просування власних інтересів, оскільки Кремль залежний від їхніх бійців.

За інформацією експертів, Пригожин та Кадиров посилюють свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та тимчасово окупованій Україні, а не виключно для перемоги у повномасштабній російсько-українській війні.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається отримати бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну. В “Українському центрі спротиву” зазначали, що Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях, а українські можновладці раніше заявляли, що люди Кадирова отримували з Маріуполя здобич за участь у захопленні міста в березні-квітні.