Про це повідомив “Центр національного спротиву“.

Посиленню влади сприяє велика кількість “кадирівців”, які перебувають в тилу та мають необмежену владу на Донбасі. Вони мародерять регіон та вивозять до Чечні техніку з підприємств.

Водночас у Луганську призначено лояльного до Кадирова прокурора Гліба Михайлова з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини “кадировців” в області.

До Чечні вже відправлено 200 підлітків для “військово-патріотичного виховання”, що є першим результатом такої співпраці. Дітей привезли до Чечні за федеральною програмою “Підлітки Росії”.

За словами Кадирова, з дітьми планують проводити “профілактичні роботи” з метою військово-патріотичного виховання.

У Донецьку постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтером регіону його обов’язків перед Кадировим. Також на тижні до міста приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов.

У ЦНС зазначають, що за своє “заступництво” Кадиров вже отримав з рук ватажків самопроголошених республік відзнаку “героя” так званих “ДНР” і “ЛНР”.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров посилюють свій вплив як у Росії, так і на тимчасово окупованій частині України, для просування власних інтересів, оскільки Кремль залежний від їхніх бійців.

За інформацією експертів, Пригожин та Кадиров посилюють свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та тимчасово окупованій Україні, а не виключно для перемоги у повномасштабній російсько-українській війні.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається отримати бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну. В “Українському центрі спротиву” зазначали, що Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях, а українські можновладці раніше заявляли, що люди Кадирова отримували з Маріуполя здобич за участь у захопленні міста в березні-квітні.