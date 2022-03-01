Про це повідомляє інформаційна агенція “Reuters“.
“Канада продовжить підтримувати Україну в її героїчній боротьбі з російською армією. Ми маємо намір повністю заборонити імпорт сирцевої нафти з Росії. Це той напрям промисловості, завдяки якому збагатився як Путін, так і російські олігархи” – наголосив Джастін Трюдо.
Він наголосив, що Канада продовжує підтримувати Україну. Раніше країна вже надавала Україні зброю, підтримувала санкції проти Росії, зокрема відключення країни-окупанта від системи платежів SWIFT.
Цього разу, за словами міністерки оборони Аніта Ананд, Канада надасть Україні сотню протитанкових комплексів Carl Gustaf та 2000 ракет до них. Заборона на імпорт російської нафти наразі стосуватиметься лише сирої нафти, проте згодом можливі і санкції щодо нафтопохідних продуктів.
- Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.
- Раніше повідомлялося, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.
- 26 лютого у Німеччині ухвалили рішення щодо спорядження 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger для Збройних сил України на тлі російської агресії в Україні.