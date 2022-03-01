Про це повідомляє інформаційна агенція “Reuters“.

“Канада продовжить підтримувати Україну в її героїчній боротьбі з російською армією. Ми маємо намір повністю заборонити імпорт сирцевої нафти з Росії. Це той напрям промисловості, завдяки якому збагатився як Путін, так і російські олігархи” – наголосив Джастін Трюдо.

Він наголосив, що Канада продовжує підтримувати Україну. Раніше країна вже надавала Україні зброю, підтримувала санкції проти Росії, зокрема відключення країни-окупанта від системи платежів SWIFT.

Цього разу, за словами міністерки оборони Аніта Ананд, Канада надасть Україні сотню протитанкових комплексів Carl Gustaf та 2000 ракет до них. Заборона на імпорт російської нафти наразі стосуватиметься лише сирої нафти, проте згодом можливі і санкції щодо нафтопохідних продуктів.