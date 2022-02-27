Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС поставить бойові літаки України. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі глав МЗС ЄС.

“Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн євро”, – зазначив Боррель.

Окрім цього, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, пальне та захисні засоби. Також він зазначив, що ЄС має намір споряджати до України летальне озброєння та бойові літаки.