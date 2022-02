Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі глав МЗС ЄС.

Окрім цього, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, пальне та захисні засоби. Також він зазначив, що ЄС має намір споряджати до України летальне озброєння та бойові літаки.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAC https://t.co/rzdiiJQEUT

— EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022