Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі глав МЗС ЄС.
“Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн євро”, – зазначив Боррель.
Окрім цього, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, пальне та захисні засоби. Також він зазначив, що ЄС має намір споряджати до України летальне озброєння та бойові літаки.
LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAC https://t.co/rzdiiJQEUT
— EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в Європейському Союзі вирішили посилити підтримку України на тлі російської військової агресії.
- Раніше повідомлялося, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони у Києві в етері британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії “божевільному агресору”.
- 26 лютого у Німеччині ухвалили рішення щодо спорядження 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger для Збройних сил України на тлі російської агресії в Україні.
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