У Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.

Про це повідомило CBC.

За словами міністерки оборони Канади Аніти Ананд, переважно до нового пакети допомогу входить “нелетальне обладнання”. Зокрема 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, на якому спеціалізується Оттава.

“Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі й бою. І ми передамо цей одяг у найближчі тижні”, – сказала Аннанд.

Також нададуть військове обладнання, серед якого будуть артилерійські снаряди на суму 15,2 мільйона доларів. Ще два мільйони доларів скерують на забезпечення супутникового зв’язку.

Раніше Німеччина долучилася до надання зимового спорядження Україні. Пакет допомоги на суму 11 мільйонів євро включатиме 100 тисяч теплих нижніх курток, светрів, намети з підігрівом, мобільні електрогенераторів та індивідуальні резервні набори живлення з тривалим терміном зберігання.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга наприкінці липня з запитом щодо надання зимового спорядження та одягу для 200 тисяч армійців. У вересні в Альянсі заявляли, що він може покрити близько 50% визначених Україною потреб. Ще до передачі зимової військової форми долучилися Данія, Литва та інші.