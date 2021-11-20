Космічні агентства України та Канади анонсували початок будівництва спільного космодрому у провінції Нова Шотландія.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія “Циклон-4М” розробки та виробництва українських ДП “КБ “Південне” та ДП ВО “Південний машинобудівний завод”. А реалізовуватиме його канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Тафтай зазначив, що проєкт важливий не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але і для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчика буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП “КБ “Південне”.

Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП “КБ “Південне”, ДП ВО “Південмаш” з Maritime Launch Services.

Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розробки систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.