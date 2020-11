Про це поінформували в пресслужбі агентства.

Відтак, Україна стала дев’ятою країною-підписантом угоди по “Артеміді”. Раніше документ підписали США, Велика Британія, Італія, Канада, Австралія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати і Люксембург.

Варто зазначити, що серед країн, які підписали документ, немає Росії і Китаю.

Домовленості містять набір принципів, якими будуть керуватися держави-підписанти в рамках їх участі в програмі “Артеміда” американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Це такі принципи, як:

• Мирне дослідження: всі заходи, що проводяться за програмою “Артеміда”, повинні здійснюватися в мирних цілях.

• Прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь і конфліктів.

• Сумісність: нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати “сумісність систем для підвищення їх безпеки і стабільності”.

• Екстрена допомога: підписанти зобов’язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми “Артеміда”.

• Реєстрація космічних об’єктів: будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасником Конвенції про реєстрацію.

• Поширення наукових даних: підписанти зобов’язуються публічно оприлюднити наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми.

• Збереження спадщини: підписанти зобов’язуються зберігати космічну спадщину.

• Космічні ресурси: видобуток та використання космічних ресурсів є ключовим чинником безпечних і стійких досліджень.

• Деконфліктизація діяльності: підписанти зобов’язуються запобігати шкідливому втручанню, як того вимагає Договір по космосу.

• Орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

Як зазначив голова Державного космічного агентства України Володимир Усов, підписання угоди є дуже важливим для нашої країни, тому що дозволить “реалізувати свої власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу”.

“Це логічний крок в продовження того, що ми вже вступили в Moon Village Association (глобальну неурядову організацію, метою якої є підтримка неформального спілкування з досліджень Місяця, – ред.)… Логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми “Артеміда”. Перераховані принципи і домовленості не порушують міжнародних зобов’язань України в сфері космічної діяльності”, – наголосив Усов.

В агентстві запевнили, що Україна “має всі науково-технічні можливості і досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерів NASA під час реалізації програми “Артеміда”.

Відзначається, що підписання угоди сприятиме розширенню співробітництва України і США в “космічній діяльності”.

ДОВІДКА. “Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці і створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.