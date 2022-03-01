Уряд Канади вирішив заборонити усім суднам та риболовецьким шхунам, котрі належать РФ або зареєстровані там, заходити до своїх внутрішніх вод та портів.
Про це йдеться на сайті Уряду Канади.
Заборона набере чинності наступного тижня після юридичного оформлення.
Ці дії є частиною скоординованої міжнародної відповіді, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за напад на Україну.
Міністр транспорту Канади Омар Альгабра заявила, що РФ має понести відповідальність за свою агресію в Україні. За його словами, Канада продовжить робити все можливе для належної відповіді.
Омар Альгабра запевнив, що Уряд вже вживає заходів щодо закриття канадських портів і внутрішніх вод для російських суден.
Він ще раз наголосив, що Уряд Канади засуджує вторгнення Росії до України.
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