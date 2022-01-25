Відповідна інформація з’явиласьна на сайті відомства.
“Рекомендуємо уникати всіх неістотних подорожей в Україну через російську агресію та скупчення військ навколо і всередині країни. Якщо ви перебуваєте в Україні, подумайте, чи є ваша присутність обов’язковою”, – йдеться у повідомленні.
Також у МЗС рекомендували громадянам Канади відмовитися від відвідування Криму та тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей через те, що відомство обмежене у наданні консульської допомоги на цих територіях.
Рекомендації МЗС не є обов’язковими до виконання рядовими канадцями, але впливають на дію страховок та інших послуг.
Нагадаємо, раніше Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.
- Державний департамент США евакуйовує сім’ї дипломатів з України.
- Також через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Раніше в Офісі Президента відреагували на евакуацію родин дипломатів США з України.
- Окрім цього Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.
- Також стало відомо, що влада Австралії почала евакуацію членів сімей своїх дипломатів з Києва через загрозу вторгнення Росії в Україну.
- Своєю чергою, у МЗС Франції звернулись до своїх громадян з проханням відкласти заплановані поїздки до України “наскільки це можливо”.