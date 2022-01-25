Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам залишити територію України через загрозу військових дій, якщо їхня присутність не є обов'язковою.

Відповідна інформація з’явиласьна на сайті відомства.

“Рекомендуємо уникати всіх неістотних подорожей в Україну через російську агресію та скупчення військ навколо і всередині країни. Якщо ви перебуваєте в Україні, подумайте, чи є ваша присутність обов’язковою”, – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС рекомендували громадянам Канади відмовитися від відвідування Криму та тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей через те, що відомство обмежене у наданні консульської допомоги на цих територіях.

Рекомендації МЗС не є обов’язковими до виконання рядовими канадцями, але впливають на дію страховок та інших послуг.

Нагадаємо, раніше Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.