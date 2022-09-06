Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна 4 вересня.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, йшлося про сучасні танки Leopard 2. Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ще 8 квітня висловила готовність постачити Києву 100 танків Leopard 2A7, а також запасні частини до них та навчальні матеріали на загальну суму у 1,55 млрд євро. Перші екземпляри могли бути передані через 36 місяців після укладання договору. Пропозиція KMW і стала підставою для прохання прем’єр-міністра України.

Проте канцлер Німеччини відмовився схвалити експортну ліцензію, а його заяви загалом були “загальними та неконкретними”. Шольц продемонстрував “брак готовності” змінити свою негативну позицію у питанні про постачання Leopard 2.

Відомство федерального канцлера у відповідь на запит Die Welt пояснило, що офіційний Берлін не перестане надавати Україні військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку. Водночас представниця відомства наголосила, що німецька сторона, “як правило, не повідомляє про конфіденційні обговорення”.

Прем’єр-міністр України 4 вересня провів переговори не лише з Олафом Шольцем, але також із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце.

За словами Шмигаля, восени Київ розраховує отримати систему протиповітряної оборони німецького виробництва IRIS-T. Ця система є у переліку військової підтримки України – у розділі озброєння, передача якого нині “здійснюється або готується”.

Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танка Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Головне озброєння: 120 мм гладкоствольна гармата; 42 постріли.