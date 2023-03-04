Станом на вечір 4 березня 2023 року українські захисники продовжують тримати оборону міста Бахмут, відбивати ворожі атаки біля Куп'янська та Кремінної, а також завдавати ударів по позиціях ворогів на Півдні України. Ситуація зображена на відповідній карті бойових дій.

Про це повідомляє CNN.

Наразі українські війська борються за утримання міста Бахмут. CNN нагадало, що ЗСУ утримують лінію фронту, а командування військ не віддавало наказ про масовий відхід, попри те, що у Міністерстві оборони Великої Британії назвали “дедалі сильнішим” тиском оточення міста російськими найманцями ПВК “Вагнера”.

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В інших частинах країни російські війська нещодавно відкрили артилерійський вогонь. Зокрема, йдеться про Лиман, що на північ від Бахмута. Повідомлялося й про наступні атаки поблизу міст Куп’янськ Харківської області та Кремінна Луганської області.

На півдні Запорізької та Херсонської областей Росія “тримає оборону, намагаючись покращити свою тактичну позицію для відновлення наступу”.