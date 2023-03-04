Про це повідомляє CNN.
Наразі українські війська борються за утримання міста Бахмут. CNN нагадало, що ЗСУ утримують лінію фронту, а командування військ не віддавало наказ про масовий відхід, попри те, що у Міністерстві оборони Великої Британії назвали “дедалі сильнішим” тиском оточення міста російськими найманцями ПВК “Вагнера”.
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В інших частинах країни російські війська нещодавно відкрили артилерійський вогонь. Зокрема, йдеться про Лиман, що на північ від Бахмута. Повідомлялося й про наступні атаки поблизу міст Куп’янськ Харківської області та Кремінна Луганської області.
На півдні Запорізької та Херсонської областей Росія “тримає оборону, намагаючись покращити свою тактичну позицію для відновлення наступу”.
- Україна налаштована утримувати Бахмут на Донеччині допоки зможе. Наскільки високу ціну Київ готовий заплатити? Що може змусити відкликати ЗСУ? І як би виглядав відступ та що б він означав?
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до виведення своїх сил з Бахмута на Донеччині.
- Командування Збройних сил України не ухвалювало рішення про вихід із Бахмута.