Про це повідомляє CNN.

Інфографіка: CNN

Наразі українські війська борються за утримання міста Бахмут. CNN нагадало, що ЗСУ утримують лінію фронту, а командування військ не віддавало наказ про масовий відхід, попри те, що у Міністерстві оборони Великої Британії назвали “дедалі сильнішим” тиском оточення міста російськими найманцями ПВК “Вагнера”.

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В інших частинах країни російські війська нещодавно відкрили артилерійський вогонь. Зокрема, йдеться про Лиман, що на північ від Бахмута. Повідомлялося й про наступні атаки поблизу міст Куп’янськ Харківської області та Кремінна Луганської області.

На півдні Запорізької та Херсонської областей Росія “тримає оборону, намагаючись покращити свою тактичну позицію для відновлення наступу”.