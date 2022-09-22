Казахстан не надаватиме дозвіл на постійне місце проживання росіянам без рішення РФ. Це стосується тих громадян, які захотіли залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації.

Про це повідомило Radio Free Europe.

За словами спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону. Відомства розглядають заявки громадян на отримання постійного місця проживання в країні, зокрема і росіян.

Громадяни РФ повинні мати документ, який можуть видати в РФ. Він стосується дозволу на переїзд.

“Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів про підтвердження того, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану”, – повідомив чиновник.

Він наголосив, державні органи зафіксували різке збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Раніше Казахстан, Киргизстан та Узбекистан заборонили своїм громадянам брати участь у війні проти України.