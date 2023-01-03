31 грудня 2022 року росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. Серйозних пошкоджень внаслідок атак зазнав зокрема й Національний палац мистецтв "Україна" у Києві. Зараз керівництво звернулось по допомогу у відновленні будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Національного палацу мистецтв “Україна”.

Відео з ударом по центру Києва опублікував Національний палац мистецтв “Україна”. В результаті російської атаки пошкоджень зазнала будівля палацу.

Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу “Україна”. Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою”, – зазначили у повідомленні.

Керівництво зазначило, що готове зробити все, що від них залежить для відновлення палацу “Україна”, проте наголосило, що без допомоги їм не впоратись.

Тож закликали усіх небайдужих приєднуватися до збору коштів на відновлення будівлі.

Зауважимо, що у новорічну ніч Росія атакувала міста України з допомогою ракет і дронів-камікадзе. Унаслідок цих атак постраждала зокрема й будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний заклад потребує допомоги для відновлення.