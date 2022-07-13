Хакери, які видавали себе за Ангелу Меркель, намагалися зламати обліковий запис президентки Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Невідомі хакери намагалися змусити президентку Європейського центрального банку Крістін Лагард відкрити свій обліковий запис у додатку для обміну повідомленнями на її ім’я. Вони видавали себе за колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

За словами речника ЄЦБ, спробу хакерської атаки було швидко зірвано без розкриття будь-якої інформації.

“Можемо підтвердити, що нещодавно сталася спроба кібератаки щодо президентки ЄЦБ Крістін Лагард. Її швидко виявили й припинили. Не було отримано доступу до жодної інформації”, – йдеться у заяві представника ЄЦБ.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що хакери видавали себе за колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і попросили Лагард надіслати код автентифікації. Цей код дозволив би зловмисникам отримати доступ до облікового запису WhatsApp, який зареєстрований на особистий номер телефону Крістін Лагард.

Нагадаємо, що раніше американська компанія Apple повідомила про те, що запроваджує режим блокування Lockdown Mode для того, щоб захистити iPhone від хакерських атак. Для того, щоб захистити користувачів, зокрема політиків та активістів, які можуть стати жертвами хакерських атак.

Режим блокування вмикає кілька функцій на iPhone для того, щоб зробити його менш уразливим. Відповідно він значно зменшує кількість функцій, до яких зловмисники можуть отримати доступ, і які потенційно можуть пошкодити.