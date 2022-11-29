Харківська область отримає додаткові 20 мільйонів гривень на закупівлю та доставлення безоплатної паливної деревини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні, 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини.

Відтак, Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставлення безоплатних дров мешканцям прифронтових територій. У відомстві зазначили, що перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумською ОВА.

Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставлення дров населенню прифронтових територій.

Крім того, у відомстві нагадали, що за ініціативи Мінреінтеграції на початку жовтня уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами.

Зазначимо, що нещодавно в Україні створили державний інтернет-магазин “ДроваЄ”, завдяки якому у декілька “кліків” можна замовити дрова з доставленням додому. Лісові господарства вже приймають онлайн замовлення від українців. Проте варто зазначити, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на купівлю в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.