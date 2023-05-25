24 травня російські війська вчергове завдали удару по Куп'янську, пошкодивши садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої ночі росіяни завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Попередньо ворожа ракета С-300 влучила в землю. Також пошкодження зазнав приватний будинок, що розташований неподалік. Синєгубов запевнив, що ніхто не постраждав.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Зазначається, що внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ударів БПЛА в села Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, а також пошкоджено будівлю школи.

У селі Кучерівка Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех. У селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.

Голова ОВА нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. Так, в селі Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років. Він госпіталізований з пораненням.