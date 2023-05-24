США розпочинають тренування українських армійців на танках Abrams

Джерело: Voice Of America.

Близько 250 військовослужбовців цього тижня прибудуть до Німеччини на навчання, зазначив на умовах анонімності військовий високопосадовець.

Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які транспортували до Німеччини на початку місяця. Американські офіційні особи заявили, що інший комплект з 31 танка M1A1 Abrams перебуває на ремонті в Сполучених Штатах і буде споряджений Україні до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько десяти тижнів і буде зосереджено на навичках кермування, маневрування у бою та обслуговування танка.

За словами посадовця, структура курсу буде подібна до попередніх тренувань під керівництвом США на броньованих бойових машинах Bradley і машинах Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

Abrams мають товсту броню та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил. Техніка є досконалішою за радянські танки, якими Україна користується з початку широкомасштабної війни.

Спершу адміністрація Байдена заявляла, що передасть Україні новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2. Проте процес тривав би роки, тому замість них вирішили надати M1A1 Abrams, щоб українці якнайшвидше отримали їх.

12 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже на початку осені цього року Україна отримає танки Abrams. Тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових на Abrams.

Раніше в AP поінформували, що Сполучені Штати вже найближчими тижнями розпочнуть навчати українських військових користуватись танками Abrams. США прискорюють свої зусилля, аби якнайшвидше доставити танки на поле бою в Україні.

На даний час США підготували 8800 українських військовослужбовців, які вже повернулися на поле бою, ще приблизно 2500 зараз проходять навчання. Їхня підготовка включала усе: від базових інструктажів зі зброї до того, як вести бойові дії та як обслуговувати і ремонтувати обладнання.

У січні адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що надішле танки Abrams в Україну – після того, як протягом кількох місяців наполягала, що вони надто складні та важкі в обслуговуванні та ремонті. Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який відкрив двері для Німеччини оголосити, що вона надішле свої танки Leopard 2 в Україну та дозволить Польщі та іншим союзникам зробити те саме.

Під сильним тиском з боку України та інших з метою швидше доставити танки в Україну, минулого місяця адміністрація Байдена оголосила, що прискорить постачання танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану старішу модель, яка може бути готова швидше. Мета – до осені доставити їх у зону бойових дій.

Тоді США також чітко дали зрозуміти, що вони розпочнуть навчання українських військ щодо використання, обслуговування та ремонту танків, і що ці навчання збігатимуться з відновленням танків, щоб і військові, і танки були готові до бою одночасно.