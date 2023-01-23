Про це сповіщає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
Повідомляється, що ворожий снаряд влучив у подвір’я житлового будинку у Куп’янську. У Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок, внаслідок якого поранення зазнав 49-річний чоловік.
Також у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка.
“Близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району, внаслідок чого зруйновано господарчу споруду. Проте постраждалих немає”, – інформує Синєгубов.
Голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують давати відсіч окупантам і закликає підтримувати українських військових та вірити в перемогу.
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