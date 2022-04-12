Про це йдеться у відеозвернення Андрія Білецького.

За інформацією Білецького, російські загарбники скинули хімічну зброю на маріупольський завод “Азовсталь”, який утримують бійці “Азову”.

Він додав, що унаслідок атаки постраждало троє “азовців”: у них чітко виражені ознаки хімічного отруєння. Проте, додав Білецький, катастрофічних наслідків хімічної атаки немає.

На думку лідера “Азову”, Росія вдалась до застосування хімічної атаки, оскільки не може захопити Маріуполь та українських військових.

“Їм не залишається нічого, як тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Цим вони виявляють свою слабкість”, – сказав Андрій Білецький.

Щодо постраждалих “азовців” від невідомої отруйної речовини, то за словами Білецького, вони у задовільному стані.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було – Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 — Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

Як відомо, хімічна атака на Маріуполь відбулась увечері 11 квітня. Про неї повідомили бійці полку “Азов”.

Відомо також, що вдень 11 квітня про застосування хімічної зброї у Маріуполі говорив бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін. Він повідомив російським ЗМІ, що “українських захисників з полку “Азов” потрібно заблокувати на заводі “Азовсталь” та скинути туди хімічну зброю”.