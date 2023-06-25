«Хто тобі платить?» – Лобода звернулася до активістки з плакатом у Харкові

Співачка Світлана Лобода, після скасування концерту в Києві, вирішила навідати Харків. Проте вже 25 червня у місті на артистку очікували протестувальники.

Джерело: #Букви

На початку імпровізованого концерту перед входом до зоопарку на одиночний пікет вийшла харків’янка. Вона тримала плакат з написом “Харків без Лободи”.

Співачка підійшла до протестувальниці та почала гладити її по волоссю.

“Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей? Нащо ти це робиш?”, – запитала вона, після чого вже без мікрофона продовжила щось говорити дівчині. Бачите, є люди завербовані?” – зазначила Лобода.

Cьогодні, 25 червня, Світлана Лобода провела зустріч у центрі Харкова з мешканцями міста – під час зустрічі стояла дівчина з плакатом “Харків без Лободи”. 📹: Де у Харкові🇺🇦 / Telegram pic.twitter.com/bohdT67y3F — Букви (@Bykvu) June 25, 2023

Раніше співачка скасувала концерт у столиці через обурення містян.

Довідка. Світлана Лобода відома тим, що минулі чотири роки жила і працювала в Росії. Усі роки війни і російської окупації Криму та Донбасу співачка продовжувала давати концерти у РФ та розважати росіян. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з Росії. Лише за місяць, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну.

У мережі та низка активістів називають її “зрадницею”, бо довгий час вона не відмовлялася від концертів у країні-агресорі й активно будувала там кар’єру. Зокрема після у перші дні повномасштабного вторгнення вона заявила, що усі ми “маленькі люди”, які нічого не можуть. Попри те, що вона пізніше дала велике інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де заявила, що дуже жалкує, що свого часу працювала в Росії та не повернеться туди навіть за великі гонорари, — українці обурилися та розкритикували артистку.