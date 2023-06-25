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«Хто тобі платить?» – Лобода звернулася до активістки з плакатом у Харкові

Співачка Світлана Лобода, після скасування концерту в Києві, вирішила навідати Харків. Проте вже 25 червня у місті на артистку очікували протестувальники. 

Неділя, 25 червня 2023, 19:02
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Джерело: #Букви

На початку імпровізованого концерту перед входом до зоопарку на одиночний пікет вийшла харків’янка. Вона тримала плакат з написом “Харків без Лободи”.

Співачка підійшла до протестувальниці та почала гладити її по волоссю.

“Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей? Нащо ти це робиш?”, – запитала вона, після чого вже без мікрофона продовжила щось говорити дівчині. Бачите, є люди завербовані?” – зазначила Лобода.

Раніше співачка скасувала концерт у столиці через обурення містян.

Довідка. Світлана Лобода відома тим, що минулі чотири роки жила і працювала в Росії. Усі роки війни і російської окупації Криму та Донбасу співачка продовжувала давати концерти у РФ та розважати росіян. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з Росії. Лише за місяць, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну.

У мережі та низка активістів називають її “зрадницею”, бо довгий час вона не відмовлялася від концертів у країні-агресорі й активно будувала там кар’єру. Зокрема після у перші дні повномасштабного вторгнення вона заявила, що усі ми “маленькі люди”, які нічого не можуть. Попри те, що вона пізніше дала велике інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де заявила, що дуже жалкує, що свого часу працювала в Росії та не  повернеться туди навіть за великі гонорари, — українці обурилися та розкритикували артистку.

  • Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні розповів про те, що співачка Світлана Лобода передала місцевій теробороні автомобіль та переказала півтора мільйона гривень на придбання бронежилетів та турнікетів.
  • Співачка українського походження, яка минулі роки прожила у РФ, Світлана Лобода, включена Литвою до списку небажаних у країні осіб.
  • На п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода записала відеозвернення, в якому закликала “вершителів доль” припинити війну в Україні, проте в самому зверненні вона не назвала винуватців війни в Україні.
Теги: виступ, мітинг, обурення, проти Лободи, співачка, Харків, Лобода, плакат

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