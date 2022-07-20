Хутрові підприємства Греції опинились на межі банкрутства, оскільки виробники не можуть експортувати хутро до РФ через санкції. Продавати шуби російським туристам також не можна, бо це є предметом розкоші.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Грецьке місто Касторья – останній у Європі центр виробництва хутра. Тепер магазини там закриті – з середини 1990-х років їхня бізнес-модель була орієнтована на багатих російських покупців і туристів. Водночас у Федерації хутра Греції зауважують, що спроби проникнути на нові ринки, такі як Південна Корея, є важкою битвою.

Виробники скаржаться, що шуби, котрі раніше коштували по 30 тисяч євро, виготовленого з використанням одного з найдорожчих видів хутра у світі, російського соболя, наразі не має попиту, оскільки галузь втратила свого основного покупця.

Близько 2000 підприємств Греції, де працюють близько 4000 осіб, до вересня отримуватимуть субсидії від держави, щоб уникнути звільнень.

Уряд планує підтримувати галузь і надалі, заявив грецький віце-прем’єр Акіс Скерцос, але додав, що виробникам треба поступово переходити на іншу роботу.

Через загибель величезної хутряної промисловості Данії під час вибракування норок через коронавірус, групи захисту прав тварин сподіваються, що припинення доступу до російського ринку може означати кінець європейського ринку хутра, який вже різко скоротився у відповідь на кампанії захисту тварин.

З огляду на те, що все більше великих будинків моди, таких як Gucci і Prada, зобов’язуються не використовувати справжнє хутро в майбутньому, активісти кажуть, що санкції проти РФ можуть допомогти прискорити занепад галузі, яку вони називають “морально банкрутом”.

“Росіяни традиційно були великими покупцями. Війна, очевидно, зупинила це, і це надзвичайно гарна новина”, — зазначив речник Альянсу звільнення від хутра Марк Гловер.

Хутряний одяг входить до 10 найпотужніших статей експорту Греції, але з роками вони зменшуються. Згідно з даними грецької статистики, експорт до РФ минулого року склав 14 мільйонів євро проти 55 мільйонів євро у 2017 році. За даними групи захисту прав тварин VeGaia, у 2020 році кількість норкових ферм скоротилася до 92 проти 131 у 2018 році.