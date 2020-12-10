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Кібератака на агентство ЄС: хакери вкрали документи про розробку вакцини Pfizer/BioNTech

Невідомі хакери під час кібератаки на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримали доступ до документів про розробку вакцини Pfizer/BioNTech.

Четвер, 10 грудня 2020, 13:34

Про це повідомляє BBC.

На час здійснення атаки агентство вивчало дані про розробку двох вакцин проти COVID-19. Після завершення цього процесу експерти повинні були проголосувати за затвердження цих вакцин. Остаточне рішення повинні прийняти протягом кількох тижнів.

У компанії BioNTech заявили, що кібератака не повинна вплинути на терміни розгляду вакцин. Однак у компанії зазначили, що кіберзлочинці отримали доступ до секретних документів щодо розробки та дослідження вакцини.

“Сьогодні ми були проінформовані… про те, що агентство піддалося кібератаці і що деякі документи, що належать до нормативної документації щодо кандидата на вакцину Pfizer і BioNTech, BNT162b2, яка зберігалась на сервері агентства, були незаконно отримані”, – повідомили в компанії.

Однак у BioNTech додали, що не володіють інформацією про те, чи заволоділи хакери особистими даними учасників випробовувань.

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Теги: Pfizer/BioNTech, атака, вакцина, ЕМА

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