Кібератака на агентство ЄС: хакери вкрали документи про розробку вакцини Pfizer/BioNTech

Невідомі хакери під час кібератаки на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримали доступ до документів про розробку вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє BBC.

На час здійснення атаки агентство вивчало дані про розробку двох вакцин проти COVID-19. Після завершення цього процесу експерти повинні були проголосувати за затвердження цих вакцин. Остаточне рішення повинні прийняти протягом кількох тижнів.

У компанії BioNTech заявили, що кібератака не повинна вплинути на терміни розгляду вакцин. Однак у компанії зазначили, що кіберзлочинці отримали доступ до секретних документів щодо розробки та дослідження вакцини.

“Сьогодні ми були проінформовані… про те, що агентство піддалося кібератаці і що деякі документи, що належать до нормативної документації щодо кандидата на вакцину Pfizer і BioNTech, BNT162b2, яка зберігалась на сервері агентства, були незаконно отримані”, – повідомили в компанії.

Однак у BioNTech додали, що не володіють інформацією про те, чи заволоділи хакери особистими даними учасників випробовувань.

9 грудня європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин проти коронавірусу, заявило про потужну хакерську атаку. Деталі хакерської атаки в агентстві не розповідають, оскільки триває слідство. До 29 грудня регулятор має ухвалити рішення на нараді щодо безпеки та ефективності вакцини виробників Pfizer і BioNTech.

У процесі випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech померли шестеро добровольців. Більшість загиблих отримали плацебо.