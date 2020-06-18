Нові критерії адаптивного карантину дозволяють Києву і Чернівецькій області перейти до пом'якшення обмежень.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що, за рішенням Уряду, з 22 червня будуть дещо змінені індикатори посилення/послаблення карантинних заходів. Встановлено такі критерії:

• Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА-аналізу має становити не менше 24 на 100 тисяч населення (раніше було 12 на 100 тисяч).

• Замість інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за 7 днів на 100 тис. населення) вводиться коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Це співвідношення нових випадків захворювання до кількості ПЛР-тестів за 7 днів (не повинно перевищувати 11 %).

• Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, не повинна перевищувати 50 %;

• Введено показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом – не більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення за тиждень).

“Якби ми сказали, що ці заходи почали працювати з сьогоднішнього дня, то, в принципі, у нас на пом’якшення вийшли б Київ та Чернівецька область, які до цього не могли вводити пом’якшення, тому що перевищували інцидентність. Наш аналіз показує, що завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, відсоток виявлення і динаміка дозволяють входити їм у пом’якшення карантинних заходів”, – наголосив Ляшко.

Так, завантаженість ліжок у столиці України становить 38,38 % при цільовому показнику “менше 50 %”; охоплення тестуванням – 100,62 на 100 тис. населення при необхідних 24; відсоток виявлення – 3,62 % (при цільовому показнику менше 11 %); динаміка – негативна.

Ляшко уточнив, що погіршення ситуації спостерігається в Харківській області, де розпочався “активний епідеміологічний процес”.

Варто відзначити, що, згідно з нинішніми параметрами, Київ не готовий до послаблення карантину (за трьома показниками, які використовувалися досі). Та ж ситуація і з Чернівецькою областю.

Так, наразі й до 22 червня МОЗ України визначає готовність регіонів до пом’якшення карантину за трьома показниками:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше ніж 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (має становити менше ніж 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.

(На відео – з 22:30)