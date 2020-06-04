Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки України.
Раніше повідомлялося, що випускники 11 класів київських шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію для здобуття повної загальної середньої освіти.
Міністерство зазначає, що наказ Департаменту освіти й науки КМДА про скасування державної підсумкової атестації для випускників у формі ЗНО – недійсний і не підлягає виконанню.
Зокрема, наказ повинні були зареєструвати в територіальному органі Мін’юсту, а виконати його можна тільки після офіційного опублікування.
Крім того, згідно з Конституцією, органи влади та посадові особи повинні діяти на підставі законодавства. На сьогодні воно не наділяє МОН або місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від підсумкової атестації у формі ЗНО.
Також підкреслюється, що випускники отримують атестати про повну загальну середню освіту на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
- Раніше Міністерство освіти й науки України прийняло рішення щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у зв’язку із введенням карантину в країні.
- У Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. ЗНО стартує з 25 червня.
- Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.