Київська влада незаконно скасували підсумкову атестацію випускників у формі Зовнішнього незалежно оцінювання (ЗНО). Дане рішення не підлягає виконанню.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Раніше повідомлялося, що випускники 11 класів київських шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію для здобуття повної загальної середньої освіти.

Міністерство зазначає, що наказ Департаменту освіти й науки КМДА про скасування державної підсумкової атестації для випускників у формі ЗНО – недійсний і не підлягає виконанню.

Зокрема, наказ повинні були зареєструвати в територіальному органі Мін’юсту, а виконати його можна тільки після офіційного опублікування.

Крім того, згідно з Конституцією, органи влади та посадові особи повинні діяти на підставі законодавства. На сьогодні воно не наділяє МОН або місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від підсумкової атестації у формі ЗНО.

Також підкреслюється, що випускники отримують атестати про повну загальну середню освіту на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.