Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Днями Київ потрапить у червону зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах червоної зони, в яку ми потрапимо днями“, – сказав він.

Кличко також доручив департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

“Працюйте на округах, спілкуйтеся з людьми. Пояснюйте, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у червону зону. Ми бачили, як це було нещодавно в деяких інших містах України“, – зазначив він.

Крім того, мер столиці наголосив, що на сьогодні 98 відсотків госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99 відсотків летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.

“Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації та обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими й будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!“ – резюмував Кличко.