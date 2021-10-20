Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки”, – написав Немчінов.

Які обмеження діятимуть?

Відтак на території Сумської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної безпеки, а саме:

забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас чинні обмеження “червоного” рівня не застосовуватимуться за умови наявності “зеленого” COVID-сертифіката у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).