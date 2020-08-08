Станом на суботу, 8 серпня, карантинні заходи не можуть послаблюватися в Києві і восьми областях України.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

Епідемічна ситуація в зазначених регіонах не відповідає встановленим критеріям.

Так, послаблювати карантин не можуть:

• Київ, оскільки перевищена динаміка виявлення випадків коронавірусу COVID-19;

• Волинська область – перевищено коефіцієнт виявлення нових хворих;

• Івано-Франківська область – перевищено коефіцієнт виявлення хворих;

• Київська область – перевищена динаміка виявлення нових випадків;

• Одеська область – перевищені коефіцієнт виявлення хворих і динаміка;

• Рівненська область – перевищені коефіцієнт виявлення хворих і динаміка;

• Харківська область – перевищені коефіцієнт виявлення хворих і динаміка;

• Чернівецька область – перевищені коефіцієнт виявлення хворих і динаміка, а також показник завантаженості ліжок у лікарнях;

• Чернігівська область – перевищено коефіцієнт виявлення нових хворих.

Як відомо, в Україні з 1 серпня регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

При цьому Україну розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені вище ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.