Блогер-киянин Данило Гайдамаха ("Чорнобровий") створив відео начебто з борту пасажирського літака, що пролітає над Кримом. На відео український капітан літака у вітальній промові до пасажирів запрошує росіян скористатися аварійним виходом і возз’єднатися "с родной гаванью".

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував Анатолій Штефан, офіцер Генерального штабу ЗСУ.

“Ми наближаємося до пункту призначення. Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми перебуваємо над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками – маєте чудову можливість возз’єднатися з “родной гаванью”, – каже у відео пілот.

Насправді, це відео – тролинг.

Блогер просто наклав на відео інший звуковий ряд.

А ось оригінал відео:

Варто зазначити, що російський офіс TikTok вже встиг заблокувати відео українця.