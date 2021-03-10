Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував Анатолій Штефан, офіцер Генерального штабу ЗСУ.
“Ми наближаємося до пункту призначення. Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми перебуваємо над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками – маєте чудову можливість возз’єднатися з “родной гаванью”, – каже у відео пілот.
Насправді, це відео – тролинг.
Блогер просто наклав на відео інший звуковий ряд.
А ось оригінал відео:
Варто зазначити, що російський офіс TikTok вже встиг заблокувати відео українця.
- Раніше київська блогерка з ніком di.rubens, відома також як Тася, або Таїсія Маламан, зняла для ТікТок відеоролик на Алеї Небесної Сотні, у якому продемонструвала свою симпатію до країни-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Росію, віддаючи їй перевагу перед Україною.
- Детальніше про цей інцидент – у матеріалі.
- В соцмережах розгорівся скандал через заяви 15-річної блогерки @maybe_lizaaaaa. Школярка має доволі велику авдиторію (близько 142 тисяч підписників), яка на тлі скандалу лише збільшилася. В одному з останніх відео вона поділилася думками про українську мову, називаючи її такою, що бісить, і заявляючи, що вона їй “не вср***ся”.
- Пізніше блогерка Ліза Леоненко перепросила за свої заяви про те, що її бісить українська мова.