Станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні підтверджено 5397 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше з початку спалаху в нашій країні показник добової захворюваності перевищив позначку в 5 тисяч.

Про це свідчать дані системи моніторингу Апарату РНБО.

Найбільшу кількість випадків за добу виявили: в Харківській області (576), Києві (422), Одеській області (367), Сумській області (312), Дніпропетровській області (306), Донецькій області (294), Рівненській області (266), Хмельницькій області (259), Тернопільській області (242), Житомирській області (236), Черкаській області (236), Львівській області (227), Київській області (199), Полтавській області (188), Чернівецькій області (168).

За добу померли ще 93 людини. Всього за час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4690 осіб.

Одужали за добу 2263 пацієнта. Всього коронавірус в Україні подолали 108 233 пацієнта.

З початку епідемії в нашій країні коронавірус діагностували у 244 734 осіб.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було здійснено 57 331 тестування на коронавірус (з них 34 295 – методом ПЦР).

За даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область — 7 197 випадків;

• Волинська область — 9 199 випадків;

• Дніпропетровська область — 7 994 випадки;

• Донецька область — 5 118 випадків;

• Житомирська область — 7 457 випадків;

• Закарпатська область — 10 473 випадки;

• Запорізька область — 5 007 випадків;

• Івано-Франківська область — 14 693 випадки;

• Кіровоградська область — 1 234 випадки;

• м. Київ — 25 896 випадків;

• Київська область — 10 490 випадків;

• Львівська область — 21 923 випадки;

• Луганська область — 1 480 випадків;

• Миколаївська область — 4 154 випадки;

• Одеська область — 15 704 випадки;

• Полтавська область — 3 685 випадків;

• Рівненська область — 13 798 випадків;

• Сумська область — 6 197 випадків;

• Тернопільська область — 14 979 випадків;

• Харківська область — 22 712 випадків;

• Херсонська область — 1 636 випадків;

• Хмельницька область — 7 732 випадки;

• Чернівецька область — 15 757 випадків;

• Черкаська область — 5 153 випадки;

• Чернігівська область — 5 066 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 8 жовтня надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.