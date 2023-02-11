Відповідно до останніх даних, кількість жертв землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччині ту Сирію, становить вже понад 23 тисячі.

Про це повідомляє CNN.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії зросла до 23 831.

За інформацією агентства з надзвичайних ситуацій Туреччини, кількість загиблих у країні зросла до 20 318 осіб, ще 80 052 осіб отримали поранення.

У Сирії загальна кількість жертв становить 3513 осіб, серед яких 2166 загиблих у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни, повідомляє волонтерська організація Сирійської цивільної оборони “Білі шоломи”.

Сирійські державні ЗМІ також повідомили про 1347 загиблих у контрольованих урядом частинах Сирії.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.