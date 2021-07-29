Влада Китаю намагається налагодити відносини з Талібаном, аби займатися місце США в Афганістані після виведення американських та союзних військ.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Міністр закордонних справ Китаю Ван I заявив про намір продовжувати й розширювати співпрацю з афганським народом та допомагати в досягненні миру, аби “боротися з терористичними організаціями”. У відповідь таліби сказали представникам КНР, що афганська територія не буде використана для “створення погрози безпеці іншої країни”.

“Пекін пообіцяв талібам фінансування на відновлення країни й навіть можливе приєднання Афганістану до повномасштабного проєкту Китайсько-пакистанського економічного коридору, який дасть можливість полегшити процес транспортування вантажів для афганців”, – додали у виданні.

Перший раунд переговорів між КНР та Талібаном відбувся в середу, 28 липня, в місті Тяньцзінь. Китайський представник назвав Талібан “ключовою військово-політично. силою в Афганістані” й виразив сподівання на те, що Талібан може “зіграти важливу роль в процесі примирення й відновлення країни”.

Китайські офіційні представники й раніше зустрічалися з представниками Талібану. Зокрема, в Пекіні у 2019 році, але не на такому високому рівні та не настільки публічно.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.