Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через спалах коронавірусу і введені карантинні обмеження бюджет столиці вже втратив близько 1,6 млрд гривень.

Про це він поінформував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Втрати 1 млрд 600 мільйонів. Ми порахували попередньо. Попередньо. Це не остання цифра”, – зазначив Кличко.

“Так, дійсно, місто втрачає. Так, дійсно, на сьогодні не тільки Україна втрачає, а й всі країни зараз рахують збитки, які обраховуються трильйонами доларів тільки у США. Ніхто не може наперед прорахувати. І всі говорять зараз про велику фінансову кризу, найбільшу після Другої світової війни”, – додав він.

При цьому Кличко вважає карантинні обмеження, в тому числі зупинку бізнесу, “непопулярними, але вимушеними кроками”.

“Це не іграшки. Ми бачимо, що в деяких країнах відсоток людей, які помирають, до 10 %. Кожен десятий! Зараз шалені цифри. У день помирає, я вже казав, 700, 800, 900 людей. І це не жарти. Це дуже серйозно. І тому, вибачте, ми будемо втрачати. Це вимушені кроки. Це непопулярні кроки. Це зупинка київського транспорту, це зупинка бізнесу. Але коли стоїть питання здоров’я та життя, то здоров’я і життя, без сумніву, є пріоритетом”, – наголосив він.