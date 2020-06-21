За попередніми висновками фахівців, будинок по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 в Києві, де в неділю, 21 червня, стався вибух, доведеться демонтувати.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Кличко зазначив, що вибух був дуже потужний. Про це свідчить той факт, що несуча конструкція будинку дуже сильно пошкоджена.

“Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, швидше за все, доведеться демонтувати цю будівлю. Тому ми поки не можемо пустити людей в їх квартири, щоб вони забрали необхідні речі. Оскільки в будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку. І коли фахівці дадуть добро, людей пустять в житло забрати речі”, – зазначив Кличко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.