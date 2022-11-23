23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляли у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. Мер столиці Віталій Кличко зауважив, що ворог випустив по Києву 31 ракету.

Про це очільник міста заявив в етері телеканалу “Київ”, передають #Букви.

Кличко зазначив, що 21 російську ракету вдалось збити. Проте, наразі маємо декілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Частину столиці знеструмлено.

Комунальники працюють над відновленням постачання електроенергії та водопостачання.

Раніше у “Київводоканалі” зазначили, що через обстріли постачання води зупинено в усьому Києві. Фахівці “Київводоканалу” працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

23 листопада, російські окупанти здійснили масований обстріл всієї території України. На Київщині внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю, є загиблі та постраждалі. Крім того, внаслідок ракетних атак, у Києві ввели екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Зараз у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.

За словами очільника української столиці, через удари російських ракет по критичних енергооб’єктах України Київ може очікувати “найгірша зима з часів Другої світової війни”, адже з того часу місто ще не переживало такої “жахливої зими”.

Кличко зауважив, що у Києві кожні кілька годин виключають електроенергію, адже в іншому випадку буде велике навантаження на енергосистему.