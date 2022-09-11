9 вересня російська виконавиця Валерія (Алла Перфілова) анонсувала проведення у Кремлі концерту до 85-річчя померлого Йосипа Кобзона. Українські користувачі соцмережі одразу зреагували на новину та зауважили, що російські солдати вже переглядають концерт "в оригіналі".

Про це повідомляють #Букви.

У коментарях в найрізноманітніших варіаціях познайомили співачку з крилатим виразом “сходити на концерт Кобзона”, котрий виник під час повномасштабної російсько-української війни та означає ліквідацію росіян.

Окрім цього, анонс припав на активну фазу контрнаступу української армії на Харківщині, під час якого армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.

“Кобзон збирає друзів… На концерт вагонами з України приїдуть друзі путлера! Вагони пронумеровані. Зустрічайте! Номери вагонів 200. Концерт запалає!!!!”, – тішилися коментатори.

Користувачі соцмережі навперебій радили виконавиці не забути запросити російського президента Путіна.

Також зауважили, що найелітніша “публіка” вже зібралась під Ізюмом на Харківщині.

Коментатори нагадали також про балет “Лебедине озеро”, що транслювався по телебаченню під час заколоту ДКНС, учасники якого відчайдушно намагалися не допустити розпаду СРСР.

Були й ті, хто щиро порадив усім присутнім на концерті завітати на банкет до Кобзона.