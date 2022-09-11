Про це повідомляють #Букви.
У коментарях в найрізноманітніших варіаціях познайомили співачку з крилатим виразом “сходити на концерт Кобзона”, котрий виник під час повномасштабної російсько-української війни та означає ліквідацію росіян.
Окрім цього, анонс припав на активну фазу контрнаступу української армії на Харківщині, під час якого армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.
“Кобзон збирає друзів… На концерт вагонами з України приїдуть друзі путлера! Вагони пронумеровані. Зустрічайте! Номери вагонів 200. Концерт запалає!!!!”, – тішилися коментатори.
Користувачі соцмережі навперебій радили виконавиці не забути запросити російського президента Путіна.
Також зауважили, що найелітніша “публіка” вже зібралась під Ізюмом на Харківщині.
Коментатори нагадали також про балет “Лебедине озеро”, що транслювався по телебаченню під час заколоту ДКНС, учасники якого відчайдушно намагалися не допустити розпаду СРСР.
Були й ті, хто щиро порадив усім присутнім на концерті завітати на банкет до Кобзона.
- 4 роки без Кобзона – як гімн новій українській культурі виявився пророчим. Читайте у матеріалі.
- Міністр оборони України Олексій Резніков подякував інтернет-спільноті NAFO, яка створює та поширює меми, присвячені протидії російській пропаганді та фейкам про широкомасштабну війну РФ проти України.
- YouTube заблокував кліп на російський пропагандистський варіант пісні “Пливе кача” Акіма Апачева та співачки Дар’ї Фрей з Маріуполя на каналі “Сила в правде”.
- Американський політолог, директор міжнародної некомерційної організації “Євразійська демократична ініціатива” (Нью-Йорк) поспілкувався з українським соціологом, доктором філософських наук, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології, професором кафедри соціології Університету “Києво-Могилянська Академія” Володимиром Паніотто щодо сучасної російської пропаганди та методів її реалізації.