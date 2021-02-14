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Кохаю: як українські політики привітали коханих у День святого Валентина

У День закоханих українські політики зворушливо привітали своїх коханих.

Неділя, 14 лютого 2021, 23:59

Політики зізналися своїм другим половинкам у коханні на сторінках соціальних мереж, повідомляють #Букви.

Так, п’ятий президент і лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко опублікував в Instagram спільне фото з дружиною Мариною і повідомив, у чому їхній секрет ідеальних стосунків.

“Ми з Мариною одружені уже 37 років, і в нас часто питають секрет довгого і щасливого шлюбу. Коли як не сьогодні, у День закоханих, відкрити цю таємницю. Перша складова, це, звісно, кохання. Воно є базою, фундаментом кожної родини. Те, що Марина — жінка, з якою я хочу прожити все своє життя, я зрозумів з першого погляду. І у мене ніколи не було щодо цього жодного сумніву. Друга, дуже важлива умова — це довіра. Це те, що є у нас, і чого я бажаю кожному чоловіку і кожній дружині. І ще має бути мудрість. Я дякую, що Господь послав мені мудру жінку. Кажуть, що ідеальний чоловік — це той, хто твердо переконаний, що у нього ідеальна дружина. І я не втомлююся повторювати, що моя Марина — Жінка з великої літери. Кохаю”,  написав Порошенко.

 

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Допис, поширений Петро Порошенко (@petroporoshenko)

У інтерв’ю для “5 каналу” у День всіх закоханих Петро і Марина Порошенко поділилися своєю історією кохання та секретом щасливого шлюбу.

Також привітав зі святом свою дружину міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Він опублікував у Facebook фото дружини і чуттєво підписав його в соцмережі.

“Кохана, ти все моє життя”, – написав Степанов.

Привітав із Днем закоханих свою дружину міністр юстиції України  Денис Малюська. 

“Коли на носі День св. Валентина, а ти все ще у відрядженні”, – написав політик.

Нагадаємо, 14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих.

#Букви підготували валентинки, де у головних ролях відомі українські політики.

Теги: День Валентина, Денис Малюська, Максим Степанов, Петро Порошенко

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