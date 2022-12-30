Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювана до повномасштабного вторгнення РФ в Україну очолювала відділ соціально-психологічної служби виправної колонії в Херсоні.

Після захоплення міста російськими загарбниками вона підтримала окупантів й вступила до лав окупаційної адміністрації РФ. Відтак, зрадниця добровільно погодилася на пропозицію окупантів очолити так званий “отдел кадров” у незаконно створеній загарбниками “исправительной колонии”.

Перебуваючи на цій посаді, активно підтримувала дії країни-агресорки та агітувала місцеве населення бути лояльними до окупантів та приєднатися до лав каральної установи загарбників. За це обіцяла “крісла” в окупаційному органі.

Правоохоронці задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.

Після звільнення Херсона жінка переховувалася на підконтрольній Україні території. Проте, усвідомлюючи невідворотність покарання, вона добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Зазначимо, що раніше у Київській області було затримано колаборанта, який підтримав окупантів та запропонував їм свою допомогу. Під час окупації частини регіону він допомагав викрадати учасників АТО.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Зрадником виявився житель Глібівки, який добровільно запропонував окупантам свою допомогу під час окупації Вишгородського району.