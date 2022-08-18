18 серпня колишній фінансовий директор організації Трампа Аллен Вайссельберг визнав себе винним в участі в 15-річній схемі податкового шахрайства. В межах угоди він погодився свідчити проти компанії з нерухомості колишнього президента Дональда Трампа у суді.

Про це пише CNN.

У липні минулого року колегія присяжних у нью-йоркському районі Манхеттен звинуватила у порушенні податкового законодавства як компанії колишнього американського лідера, так і особисто Вайссельберга, який на той момент був її фінансовим директором. На думку сторони звинувачення, він упродовж 15 років брав участь у злочинній схемі, яка дозволила Trump Organization уникнути сплати податків на прибуток, сума якої складає близько $1,7 млн.

Вайссельберг визнав себе винним у 15 злочинах і зізнався, що не сплатив податки з доходу в розмірі $1,7 мільйона, включно з розкішними привілеями, такими як оренда та комунальні послуги за квартиру на Манхеттені, оренда пари автомобілів Mercedes-Benz і навчання в приватній школі для його онуків.

Він зізнався, що приховував привілеї від свого бухгалтера, щоб занижувати свої доходи та свідомо пропускати доходи у своїх особистих податкових деклараціях.

Вайссельберг відповів на серію конкретних запитань судді про схему тихим і ледь чутним тоном, повторюючи “Так, ваша честь”, наголосили у CNN.

У межах угоди він заплатить майже $2 мільйони як заборгованість по податках, відсотки й штрафи, також відмовиться від будь-якого права на оскарження.

Визнання провини було частиною угоди, яка вимагала від нього свідчень щодо незаконної ділової практики в організації Трампа, повідомили Associated Press люди, знайомі з угодою. Угода про визнання провини вимагатиме від Вайссельберга виступити свідком, коли Trump Organisation постане перед судом у жовтні за відповідними звинуваченнями.

Організація Трампа була звинувачена за 10 пунктами, а Вайсельберг – за 15 пунктами злочину у зв’язку з імовірною схемою, яка тягнеться з 2005 року.

На початку квітня генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила про намір притягнути Трампа до відповідальності у справі про ймовірні фінансові махінації в його компанії. За словами генпрокурорки, Трамп, попри вимогу прокуратури та припис суду, відмовлявся надавати потрібні документи. Суд зобов’язав політика виплачувати по $10 тис. щодня за неповагу до суду, проте пізніше Нью-Йоркський суд зняв з Трампа це звинувачення. Минулого тижня Трамп у генпрокуратурі штату відмовився давати свідчення у справі про передбачувані фінансові махінації в Trump Organization.

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Вайссельберга, якого вважають одним із найлояльніших ділових партнерів Трампа, заарештували в липні 2021 року. Його адвокати стверджували, що окружна прокуратура під керівництвом демократів карала його за те, що він не надавав інформацію, яка завдала б шкоди Трампу.

Прокурори заявляли, що Trump Organization та її фінансовий директор Аллен Вайссельберг 15 років були учасниками злочинної схеми. Компанію та Вайссельберга звинуватили в ухиленні від сплати податків через позабіржові виплати і розкраданнях.

За словами прокурорів, Trump Organization оплачувала своїм співробітникам оренду, комунальні послуги, гараж, шкільні витрати та інші витрати на прожиття, не декларуючи їх так, “щоб вони платили федеральні, державні та місцеві податки в сумах, які були значно менші за суми, які мали бути сплачені”.

Це стало першим звинуваченням у кримінальному правопорушенні проти компанії колишнього президента після багаторічного розслідування, проведеного нью-йоркською прокуратурою.

Суддя Хуан Мерчан зазначив, що вирок Вайссельбергу буде винесено після суду над Трампом. Він зауважив, що угода передбачала п’ятимісячне покарання з п’ятьма роками випробувального терміну. Суддя попередив Вайссельберга, якщо він не виконає всі умови угоди про визнання провини, тоді він “буде вільний винести будь-який законний вирок, який передбачатиме позбавлення волі від 5 до 15 років”.

Прохання ставить його в протиріччя з організацією Трампа, де він працював 40 років, і його свідчення можуть завдати шкоди компанії, якщо вона постане перед судом за пов’язаними податковими звинуваченнями, як заплановано на жовтень.

Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Вайссельберг – основна фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.

Вайссельберг був дуже відданий сім’ї Трампа, працюючи на неї з 1973 року. Проте, навіть давши свідчення проти компанії, Вайссельберг не притягне жодного члена сім’ї Трампа, якого не звинуватили в жодних правопорушеннях. Якщо організацію Трампа визнають винною, можуть вимагати сплатити податки та штрафи, але ніхто не сяде у в’язницю.