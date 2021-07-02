Про це повідомляють видання Politico та Bloomberg.

Джейсон Міллер очолює нову соцмережу, а колишній речник кампанії Трампа виступає як консультант. Їхня платформа Gettr вже доступна в магазинах додатків, щоправда, лише бета-версія. Офіційний запуск заплановано на 4 липня — День незалежності США.

Примітно, що заблокований у найпопулярніших соцмережах 45-й президент США напередодні анонсував появу такої платформи.

“Ми шукаємо правильну платформу, ідеальну платформу, і я думаю, ви щось побачите доволі швидко”, — сказав Трамп на подкасті Rubin Report минулого тижня.

Утім наразі незрозуміло, чи має Трамп стосунок до Gettr і чи користуватиметься цією соцмережею. Особа, пов’язана з додатком, зазначила у коментарі журналістам, що для Трампа вже створено обліковий запис, але чи він приєднається ще невідомо — рішення за ним.

Додаток призначений для користувачів старше 17 років, а його назва, як передбачають, пов’язана з гаслом “Збираємося разом” (“Get together”). Штаб-квартира розташована у в Нью-Йорку.

Gettr описує свою мету як “боротьбу з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, протидію монополіям у соціальних мережах і створення реального ринку ідей”.

Інтерфейс схожий на Twitter — улюблену в минулому соцмережу Трампа. Можна публікувати повідомлення довжиною до 777 символів і відео тривалістю до 3 хвилин. Доступний і імпорт контенту з Twitter.