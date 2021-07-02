Про це повідомляють видання Politico та Bloomberg.
Джейсон Міллер очолює нову соцмережу, а колишній речник кампанії Трампа виступає як консультант. Їхня платформа Gettr вже доступна в магазинах додатків, щоправда, лише бета-версія. Офіційний запуск заплановано на 4 липня — День незалежності США.
Примітно, що заблокований у найпопулярніших соцмережах 45-й президент США напередодні анонсував появу такої платформи.
“Ми шукаємо правильну платформу, ідеальну платформу, і я думаю, ви щось побачите доволі швидко”, — сказав Трамп на подкасті Rubin Report минулого тижня.
Утім наразі незрозуміло, чи має Трамп стосунок до Gettr і чи користуватиметься цією соцмережею. Особа, пов’язана з додатком, зазначила у коментарі журналістам, що для Трампа вже створено обліковий запис, але чи він приєднається ще невідомо — рішення за ним.
Додаток призначений для користувачів старше 17 років, а його назва, як передбачають, пов’язана з гаслом “Збираємося разом” (“Get together”). Штаб-квартира розташована у в Нью-Йорку.
Gettr описує свою мету як “боротьбу з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, протидію монополіям у соціальних мережах і створення реального ринку ідей”.
Інтерфейс схожий на Twitter — улюблену в минулому соцмережу Трампа. Можна публікувати повідомлення довжиною до 777 символів і відео тривалістю до 3 хвилин. Доступний і імпорт контенту з Twitter.
- Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Трампа, які були раніше заблоковані. Згодом у компанії Facebook, що заблокували Трампа в соціальних мережах щонайменше до 2023 року.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.