Джерело: Олександр Сирський у Telegram.

“Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах”, – йдеться в повідомленні.

Командувач наголосив на інформації Міноборони Великої Британії про те, що Росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій у Бахмуті.

Українські захисники впродовж 11 червня просунулися на флангах Бахмутського напрямку до 700 метрів. Позиційні бої продовжуються. Тоді російські військові 249 разів били по наших позиціях різними типами артилерії та здійснили два авіанальоти.