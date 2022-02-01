Служба безпеки України викрила командира розвідгрупи бойовиків, який збирав розвіддані та підбирав "кадри" для незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації “ДНР”, пройшовши спеціальний вишкіл з бойової підготовки. Відомо, що згодом він брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Також зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ на сході України. Цю інформацію він передавав представникам спецслужб РФ через “кураторів”.

Відомо, що бойовик займався підбором кадрів для диверсійних груп та навчав учасників терористичних організацій веденню розвідувально-підривної діяльності проти українських військових.

Наразі він переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

За матеріалами СБУ, Рівненський міський суд визнав зловмисника винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Наразі його оголошено у розшук.