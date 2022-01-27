Про це повідомляється у фінансовому звіті Tesla.
Дохід компанії-виробника електрокарів збільшився до $53,8 млрд – на 71%, а продажі електрокарів підскочили до рекордних 936 000 одиниць – на 87%.
У компанії заявили, що основним обмежувальним чинником у 2021 році стали проблеми в ланцюжках постачання. Там спрогнозували, що проблеми триватимуть і до кінця 2022 року.
“Підприємства працювали при неповному завантаженні через проблеми в ланцюгах поставок, які, ймовірно, збережуться до кінця 2022 року”, — йдеться у листі Tesla до інвесторів.
Глава Tesla Ілон Маск наголосив, що компанія не планує виводити на ринок нові моделі у 2022 році. Натомість основний фокус автовиробника у нарощуванні виробничих потужностей. За словами Маска, за 2022 рік він має намір збільшити постачання електрокарів більш ніж на 50%.
Раніше Ілон Маск заявляв, що компанія поступово долає дефіцит чипів. За його словами, компанія повністю відновить ланцюжки постачання компонентів у 2022 році, остаточно розв’язавши проблему браку мікросхем.
Попри те, що брак залишається основним ризиком для автовиробників, Deutsche Bank спрогнозував, що Tesla постачить майже 1,5 млн авто у 2022 році.
- Нагадаємо, Tesla поставила 308 600 електромобілів за жовтень-грудень 2021 року. Показник вкотре оновив квартальний рекорд, попри те, що аналітики прогнозували максимум у 263 000 електромобілів.
- У жовтні ринкова вартість американського виробника електромобілів Tesla вперше перевищила трильйон доларів.
- У грудні Tesla Model 3 стала найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.
- У січні 2022 року Tesla підписала перший довгостроковий контракт у США щодо постачання нікелю з компанією Talon Metals Corp. Компанія прагне зробити акумулятори електрокарів екологічнішими та отримати основне американське джерело цього металу.