Американська компанія автовиробник Tesla Motors відзвітувала про чистий прибуток у рекордні $5,5 млрд за 2021 рік. Це на 665% більше проти показника за 2020 рік.

Про це повідомляється у фінансовому звіті Tesla.

Дохід компанії-виробника електрокарів збільшився до $53,8 млрд – на 71%, а продажі електрокарів підскочили до рекордних 936 000 одиниць – на 87%.

У компанії заявили, що основним обмежувальним чинником у 2021 році стали проблеми в ланцюжках постачання. Там спрогнозували, що проблеми триватимуть і до кінця 2022 року.

“Підприємства працювали при неповному завантаженні через проблеми в ланцюгах поставок, які, ймовірно, збережуться до кінця 2022 року”, — йдеться у листі Tesla до інвесторів.

Глава Tesla Ілон Маск наголосив, що компанія не планує виводити на ринок нові моделі у 2022 році. Натомість основний фокус автовиробника у нарощуванні виробничих потужностей. За словами Маска, за 2022 рік він має намір збільшити постачання електрокарів більш ніж на 50%.

Раніше Ілон Маск заявляв, що компанія поступово долає дефіцит чипів. За його словами, компанія повністю відновить ланцюжки постачання компонентів у 2022 році, остаточно розв’язавши проблему браку мікросхем.

Попри те, що брак залишається основним ризиком для автовиробників, Deutsche Bank спрогнозував, що Tesla постачить майже 1,5 млн авто у 2022 році.