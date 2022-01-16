Коментар Андрія Немировського #Буквам стосовно його затримання ДБР

Про це повідомляють #Букви.

13 січня Державне бюро розслідувань затримало народного депутата VIII скликання, наразі – позаштатного радника тимчасового виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України “під час одержання шляхом шахрайства 17 тис. доларів США”. Його дії кваліфікують за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Ця стаття передбачає санкцію від 3 до 8 років позбавлення волі.

#Букви визначили особу підозрюваного – ним виявився екснардеп Андрій Немировський. У коментарі #Буквам чоловік підтвердив, що мова дійсно про нього, однак усі звинувачення, висунуті ДБР, заперечує.

“Не було ніякого хабаря, було надано спочатку інформаційні послуги за 2000 доларів, а потім під розписку в цієї людини були позичені кошти, для побутових потреб”, – наголошує Немировський.

Він надав #Буквам фото цієї розписки:

Він також нарікав на дії слідчих Державного бюро розслідувань, які, згідно з його словами, при обшуку забрали усі особисті кошти, їх не повернули та не врахували у протоколі. Наразі, за словами чиновника, готується подання до суду на ДБР та “аферистів, які підставили”.

“Про аферистів окремо: якщо пам’ятаєте, а початку вересня було здійснено спробу знову захопити ЖК Чайка такою собі групою осіб як Мизрах. Я звів цю спробу нанівець. Потім з’явились борди і реклама цих осіб по усьому місту. Так от, ця людина, яка позичила кошти, напряму пов’язана з цими аферистами. Вірніше, ці аферисти особисто мене з ним познайомили і попросили розв’язати питання. Я сказав, що вирішити не можливо. Потрібно правильно зробити висновок ОВД, який продивившись відправив людину до фахівців робити проєкт… Через час виявилось, що вони самі перероблять проєкт… Поки це все, що я можу сказати”, – наголосив Андрій Немировський.